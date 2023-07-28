تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن هجوم منطقة السيدة زينب في سوريا

أعلن تنظيم داعش، مسئوليته عن التفجير الذي هز منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية دمشق يوم الخميس وأسفر عن مقتل ستة أشخاص.

وقالت وكالة أنباء «أعماق»، الناطقة باسم التنظيم، إن مقاتليه نجحوا في اختراق القيود الأمنية المفروضة من جانب القوات الحكومية في منطقة السيدة زينب، التي يزورها المسلمون الشيعة من سوريا ومن الخارج.

وأضافت الوكالة أن مقاتلي التنظيم تمكنوا من ركن وتفجير دراجة نارية مفخخة يوم الخميس عند تجمع للزوار الشيعة المشاركين في شعائرهم السنوية في منطقة السيدة زينب.

وزعم التنظيم أن التفجير أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 40 آخرين.

كما أعلن التنظيم في نفس البيان، مسئوليته عن هجوم آخر وقع يوم الثلاثاء الماضي، وأوضح أن مقاتليه استهدفوا حافلة في نفس المنطقة وأسفر الهجوم عن إصابة شخصين وتدمير الحافلة.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد ذكرت أول أمس الخميس، أن تفجيرا إرهابيا وقع في منطقة السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة وثلاثة وعشرين شخصا آخرين.