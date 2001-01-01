مصادر سورية: إدخال أسلحة جديدة إلى القواعد الأمريكية بريف الحسكة

أفادت مصادر سورية، بأن القوات الأمريكية كثفت تحركاتها، ولاسيما في منطقة الجزيرة السورية منتهكة القوانين والمبادئ الدولية، وأدخلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسلحة وذخائر وعتادا لوجستيا إلى قواعدها بريف الحسكة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، عن المصادر، قولها إن رتلا للاحتلال مكونا من 30 ناقلة كبيرة تحرسها عربات مدرعات ترفع علم الاحتلال الأمريكي، وأخرى تابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المرتبطة به قادمة من الأراضي العراقية، دخلت مدينة الشدادي /60 كم جنوب مدينة الحسكة/ من جهة الشرق، وتم تفريغ محتوياتها في قاعدة الاحتلال في المدينة قبل أن تتجه إلى مدينة الحسكة عبر المدخل الغربي على الطريق الخرافي.

وأضافت أن حمولة الرتل التي تم تفريغها في القاعدة تضمنت أسلحة متوسطة متطورة من بينها مضادات للدروع ومنظومات اتصال وتشويش حديثة، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر من بينها عدة حاويات مخصصة لدعم ميليشيا قسد.