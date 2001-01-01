

تحظى الأندية الرياضية الصيفية بجدة المنتشرة في مختلف أحياء المحافظة، بإقبال كبير من مختلف الفئات العمرية، للالتحاق بالبرامج التي وفرتها لتعليم المهارات المختلفة خلال فترة الإجازة الصيفية.

وتتيح النوادي الصيفية للمشاركين فيها مزاولة عدد من الأنشطة الرياضية، وتوفير مجموعة من المدربين المحترفين للإشراف والمتابعة على الحصص التدريبية، التي تساعد على بناء الجسم وتنمية المهارات، بدءا برياضة المشي التي تعد وسيلة لتحسين اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة.

وتتنوع الأنشطة في النوادي الرياضية، مثل رياضة كرة القدم التي تحظى بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وكرة السلة، والسباحة، والتنس، وفنون الدفاع عن النفس، وأنشطة أخرى مختلفة، تهدف لتنمية المهارات من هذه التمارين والحصص.

وتحرص النوادي على تهيئة البيئة المناسبة لمزاولة الأنشطة، عبر تجهيز الصالات الرياضية والساحات المحيطة بها، بالأجهزة والأدوات الرياضية التي تساعد على المحافظة على رشاقة الجسم وليونته، وتعزز من صحة القلب، وتحسين الصحة العامة، ولإكساب المشاركين الخبرات المختلفة من خلال الممارسة الفعلية للرياضات المختلفة.