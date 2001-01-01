 مرة كل 3 سنوات.. الكرملين: عقد القمة الروسية الإفريقية بشكل منتظم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مرة كل 3 سنوات.. الكرملين: عقد القمة الروسية الإفريقية بشكل منتظم

أحمد علاء
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 1:45 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 1:45 م
صرح المتحدث باسم الكرملين دمتيري بيسكوف، اليوم السبت، بأن القمة الروسية الإفريقية ستنعقد بشكل منتظم مرة كل ثلاث سنوات.

وقال بيسكوف للصحفيين: «تمت الموافقة على عقد مثل هذه القمم كل ثلاث سنوات»، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك، اليوم السبت.

في سياق آخر، أعلن بيسكوف أنه عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القادة الأفارقة يوم أمس الجمعة، يجرى إعداد بيان مشترك موجز بشأن أوكرانيا.

وصرح بيسكوف: «بالأمس، كان هناك اجتماع بشأن أوكرانيا انتهى حوالي الساعة الثانية صباحا واستمعتم إلى تصريحات كل من الرئيس بوتين والرئيس رامافوزا التي كانت علنية».

وأضاف: «استنادًا إلى نتائج هذا الاجتماع، يجرى إعداد بيان مشترك موجز سيصدر فور الاتفاق والموافقة عليه».

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