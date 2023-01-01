رئيس مراقبة الملاحة: 90 سفينة متوسط العبور من قناة السويس يوميا

قال القبطان رضا شحاتة رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس، إن حركة الملاحة في القناة تسير بسهولة ويسر، مؤكدا أهمية أعمال التطوير في القطاع الجنوبي بالقناة لها بما ساهم في زيادة عوائد القناة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر قناة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أن عرض القناة قبل أعمال التوسعة كان يسبب مخاطر على السفن، إلا أنه سادت حاليا مأمونية كاملة في عملية الملاحة.

وأوضح أن الحد الأدنى لعبور السفن عبر القناة في اليوم الواحد يتجاوز 90 سفينة كمتوسط، و70 سفينة كحد أدنى، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية لتطوير قناة السويس بصورة دائمة لزيادة عدد السفن التي تمر خلال القناة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه خلال عملية تكريك وتوسيع قناة السويس لم يتم تعطيل العمل في القناة، بل ظلّت حركة الملاحة مستمرة طوال هذه المدة.