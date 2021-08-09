ارتفاع صناعة البرمجيات في الصين في النصف الأول من عام 2023

ارتفعت الإيرادات المجمعة لصناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الصين، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 14.2% على أساس سنوي، حيث بلغت 5.52 تريليونا يوان "حوالي 773.78 مليار دولار أمريكي"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأظهرت بيانات رسمية، من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات حافظت على نمو مزدوج من حيث الإيرادات والأرباح في النصف الأول من العام الحالي، مبينة أن إجمالي أرباح الشركات في هذا القطاع بلغ 617 مليار يوان، بزيادة 10.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبة 16.5% على أساس سنوي لتصل إلى 551.5 مليار يوان، وزادت إيرادات خدمات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 6.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 476.2 مليار يوان في نفس الفترة.

وبلغت إيرادات منتجات وخدمات أمن المعلومات 85.6 مليار يوان، بزيادة 10.8% عن الفترة نفسها من عام 2022.