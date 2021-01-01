 مصدر أمني ينفي إجراء أي تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها - بوابة الشروق
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مصدر أمني ينفي إجراء أي تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها

 أ ش أ
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 9:26 ص | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 9:26 ص

 نفى مصدر أمني إجراء أي تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها.

وأكد المصدر الأمني أن كل ما تم تداوله وتردد حول هذا الشأن، ليس له أي من الصحة.

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