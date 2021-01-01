مصدر أمني ينفي إجراء أي تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها

نفى مصدر أمني إجراء أي تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها.

وأكد المصدر الأمني أن كل ما تم تداوله وتردد حول هذا الشأن، ليس له أي من الصحة.