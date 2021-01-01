مصدر أمني ينفي إجراء أي تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها

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نفى مصدر أمني إجراء أي تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها.
وأكد المصدر الأمني أن كل ما تم تداوله وتردد حول هذا الشأن، ليس له أي من الصحة.