محمد رياض: عروض المهرجان القومي للمسرح ستكون مجانية

قال الفنان محمد رياض إن مسرح السامر الذي سيتم افتتاحه خلال أيام، يعد نافذة مهمة في المجال المسرحي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، وعرضت مساء الجمعة، أن عروض المهرجان القومي للمسرح ستكون مجانية، مشيرا إلى الحجر من خلال «كيو آر كود» على الموقع الخاص بالمهرجان.

ولفت إلى أن دخول عروض المهرجان القومي للمسرح سيكون من خلال تحميل «كيو آر كود» على الهاتف المحمول، مؤكدا أن الدخول سيكون من خلاله ولمرة واحدة فقط للفرد، مشددا على أن ذلك يمنح الفرصة لعدد كبير من المشاهدين.

وتابع: «يمكن عمل أكثر من عرض مسرحي في اليوم الواحد –بعد استئذان الفرق- حال وجود زحام على تلك العروض».

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 14 أغسطس المقبل.