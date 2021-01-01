أستراليا: فقدان أربعة عسكريين إثر تحطم مروحية خلال تدريبات

فُقد أربعة عسكريين بعدما تحطمت مروحية عسكرية أسترالية في المياه بالقرب من جزيرة ليندمان قبالة سواحل كوينزلاند خلال الليل.



وقالت وزارة الدفاع الأسترالية، اليوم السبت، إن المروحية الأسترالية وهي من طراز "ام ار اتش-90 تايبان" كانت تشارك في تدريب ليلي في إطار تدريبات "تاليسمان سابر 2023" المشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة، عندما فقدت في وقت متأخر مساء الجمعة.



وكان على متن الطائرة أربعة من العسكريين وقت الحادث وهم حاليا في عداد المفقودين.



ونقلت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" عن وزير الدفاع ريتشارد موراليس قوله إن مروحية ثانية بدأت عملية بحث في المياه ولم يتم بعد العثور على العسكريين الأربعة.



وأضاف موراليس أنه تم إبلاغ عائلات العسكريين الأربعة بوقوع الحادث.