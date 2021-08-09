بيان أوروبي أمريكي: إشراك جميع الأطراف بليبيا في معالجة النقاط المختلف عليها

أكدت سفارات فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، دعمها لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، في إشراك جميع الأطراف الليبية في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة "6+6" لجعلها قابلة للتنفيذ، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وشددت السفارات في بيان مشترك، اليوم السبت، على ضرورة معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي لجعلها قابلة للتنفيذ، مؤكدة دعمها تأمين الاتفاق السياسي الشامل الضروري على طريق الانتخابات، من خلال مساحة متكافئة لجميع المرشحين.

ولفت بيان الدول الخمس، إلى أن المناقشات حول خارطة الطريق يجب أن تكون جزءًا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة، داعيا إلى ضرورة أن ينصب تركيز قادة ليبيا على العمل للاستجابة لمطالب الليبيين المستمرة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.