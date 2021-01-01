أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين في البضائع والخدمات وصل إلى أكثر من 91ر3 تريليون يوان (5547 مليار دولار أمريكي)، خلال شهر يونيو الماضي.



وقالت الهيئة إن صادرات البضائع بلغت 91ر1 تريليون يوان، مقابل واردات بقيمة 49ر1 تريليون يوان، ما أسفر عن فائض بلغ 2ر424 مليار يوان، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وبلغ إجمالي صادرات الخدمات 5ر189 مليار يوان الشهر الماضي، فيما وصلت واردات الخدمات إلى 5ر322 مليار يوان، ما تسبب بعجز تجاري بقيمة 1ر133 مليار يوان.