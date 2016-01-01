إيقاف لاعب القفز بالزانة البرازيلي تياجو براز مؤقتا بسبب تعاطي المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، مساء الجمعة، عن وقف بطل القفز بالزانة الأولمبي تياجو براز دا سيلفا مؤقتا بعد ظهور نتيجة إيجابية في اختبار تعاطي المنشطات.

وذكرت وحدة النزاهة أن نتيجة اختبار تياجو جاءت إيجابية لمادة "أوستارين" المحظورة وتم إبلاغه بذلك، ولم يتم إصدار أي تفاصيل أخرى، مثل متى وأين تم هذا الاختبار.

وإذا ثبتت إدانته، سيواجه تياجو عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوم من المسابقات.

وصل تياجو بشكل مفاجئ على ميدالية ذهبية في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو، وحقق رقما أولمبيا بلغ 03ر6 مترا، وفاز بالميدالية البرونزية في طوكيو 2021.