 إيقاف لاعب القفز بالزانة البرازيلي تياجو براز مؤقتا بسبب تعاطي المنشطات - بوابة الشروق
السبت 29 يوليه 2023 3:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟
النتـائـج تصويت

إيقاف لاعب القفز بالزانة البرازيلي تياجو براز مؤقتا بسبب تعاطي المنشطات

د ب أ
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 2:57 ص | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 2:57 ص

أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى، مساء الجمعة، عن وقف بطل القفز بالزانة الأولمبي تياجو براز دا سيلفا مؤقتا بعد ظهور نتيجة إيجابية في اختبار تعاطي المنشطات.

وذكرت وحدة النزاهة أن نتيجة اختبار تياجو جاءت إيجابية لمادة "أوستارين" المحظورة وتم إبلاغه بذلك، ولم يتم إصدار أي تفاصيل أخرى، مثل متى وأين تم هذا الاختبار.

وإذا ثبتت إدانته، سيواجه تياجو عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوم من المسابقات.

وصل تياجو بشكل مفاجئ على ميدالية ذهبية في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو، وحقق رقما أولمبيا بلغ 03ر6 مترا، وفاز بالميدالية البرونزية في طوكيو 2021.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك