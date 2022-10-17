فتوى قضائية تؤكد اختصاص مجلس الوزراء وحده بإقرار وتقدير تعويض شركتين تضررتا من تحرير سعر الصرف

أكد مجلس الدولة اختصاص مجلس الوزراء وحده بإقرار وتقدير قيمة تعويض شركتين ماديا جراء تزامن تنفيذهما عقدى توريد لصالح هيئة البريد بالتزامن مع قرار تحرير سعر صرف الحنيه أمام العملات الأجنبية، وما نتج عنه من زيادة أسعار الخامات والمنتجات، وذلك وفقا للآلية التى وضعها المشرع بقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.



تفاصيل النزاع تعود إلى أنه عندما تعاقدت الهيئة القومية للبريد مع شركتى الهندسية للتجارة والنظم، وكنوز للتجارة والتوريدات، لتوريد أحبار وورق تصوير، وفى أثناء تنفيذ العقدين تزامن تحرير سعر صرف الجنيه، فتقدمت الشركتان بطلب إلى الهيئة لتعديل أسعار تعاقدهما وفقا لنظرية الظروف الطارئة.



وذكرت الفتوى التى حصلت عليها «مال وأعمال ــ الشروق»، أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأنه يجب تنفيذه طبقًا لما اشتملت عليه نصوصه، وتضمنته أحكامه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية؛ وبمقتضى ذلك يلتزم كلٌّ من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه وما تلاقت عليه إرادتاهما المشتركة، ولا يكون لأى منهما التحلل من التزاماته أو تعديل ما اتفقا عليه بإرادته المنفردة، قائلة إن الشروط التى تتعلق بتحديد المقابل النقدى فى العقد بصفة عامة هى شروط تعاقدية، تتسم بطابع الاستقرار، وتتحدد بدقة وقت التعاقد، ولا يستطيع أحد طرفى العقد تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر وذلك كأصل عام.



وأوضحت الفتوى أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يستلزم أن تطرأ خلال تنفيذ العقد حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو بسبب جهة إدارية أخرى غير الجهة المتعاقدة أو بسبب إنسان آخر، لم تكن فى حسبان المتعاقد عند إبرام العقد، وهذا هو مقتضى وصفها بالاستثنائية أو الطارئة، ولا يملك المتعاقد لها دفعًا، ويكون من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيمًا، ويكون نتيجة توافر هذه الشروط تطبيق تلك النظرية بحيث يتمخض الأمر عن إلزام جهة الإدارة المتعاقدة بمشاركة المتعاقد معها فى تحمل نصيب من الخسارة التى حاقت به ضمانًا لتنفيذ العقد على النحو الذى يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واطّراد.



وشددت الفتوى على عدم أحقية الشركتين فى إعمال نظرية «الظروف الطارئة» واللجوء لغير مجلس الوزراء لإقرار وتقدير قيمة التعويض، فى ضوء التعديلات التى حدثت على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترة تنفيذ العقد، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود التوريدات خلال فترة تحرير سعر الصرف، مشددة على أنه بموجب التعديلات القانوية أصبح مجلس الوزراء وحده هو المختص بإقرار وتقدير قيمة التعويض وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.



وحول إمكانية تطبيق الرأى القانونى بأحقية الشركتين فى التعويض على الحالات المماثلة التى تُقدم من الشركات الأخرى، ذكرت الفتوى «أن الرأى القانونى يقع بحسب الأصل على حالة واقعية بعينها بما تنطوى عليه من ظروف وملابسات وغيرها من اعتبارات، وفقا للأنظمة القانونية الحاكمة لها، ومن ثم فإن الرأى القانونى لحالة الشركتين يقتصر عليهما ولا يتعداهما إلى غيرهما من الحالات».