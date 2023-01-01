سفير القاهرة لدى موسكو: ارتفاع حجم الصادرات المصرية لروسيا بنسبة 25%

أفاد السفير نزيه النجاري، سفير مصر بموسكو، بارتفاع معدلات الصادرات المصرية إلى روسيا خلال العام الماضي (2022) إلى 700 مليون دولار بنسبة 25 %، قياسا بـ 450 مليونا خلال الأعوام الماضية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، أن معظم الصادرات المصرية إلى روسيا تتمحور حول المنتجات الزراعية بالإضافة إلى بعض السلع المصنعة، منوها بأن مصر أكبر مصدر للبرتقال إلى روسيا والعالم.

وأشار إلى سعي الدولة المصرية إلى تحقيق التوازن بشأن معدلات الميزان التجاري بين الدولتين، مؤكدا أن المشروعات الأخيرة التي تقيمها روسيا على الأراضي المصرية؛ ستساعد على نمو معدل الصادرات المصرية، لا سيما في ظل حاجة السوق الروسية إلى كثير من السلع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن القمة الإفريقية - الروسية؛ تمثل فرصة لتشجيع قطاع الأعمال والشركات المصرية على زيارة روسيا.

وأكّد أن قطاع الملابس والمنسوجات يعد أبرز الفرص الواعدة أمام القطاع الخاص؛ لرفع قيمة الصادرات المصرية، مشيرا إلى عمل المكتب التجاري بالسفارة على إنجاز بعض الصفقات كبداية لتعريف صناعة المنسوجات المصرية بالسوق الروسية.

وعلى صعيد التعامل بالعملات الوطنية بين البدين، صرح السفير بأن الطرح لا يزال موضع دراسة؛ نتيجة صعوبة استخدام بعض العملات.

وأشار إلى دراسة مصر الصعوبات التي تواجهها بعض الدول التي بدأت في تطبيق نظام التبادل التجاري بالعملات المحلية، معقبا: «نواجه بعض الصعوبات إلى حين التوصل إلى حلول وقياس تجارب الدول الأخرى بهذا الصدد، والسفارة تنقل الصورة كاملة للحكومة، لكن إلى الآن لم يتم وضع المشروع موضع تنفيذ».