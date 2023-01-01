الشرطة التركية تعتقل متظاهرين يحتجون على توسيع منجم للفحم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت السلطات التركية أربعة أشخاص على الأقل، اليوم السبت، خلال احتجاجات ضد التوسع المزمع لمنجم للفحم في جنوب غربى البلاد، حسبما قال نشطاء لوكالة (د.ب.أ).

ومن بين المعتقلين محاميان، وفقا لما قالته الناشطة المحلية نيسي تونجر ل(د.ب.أ) عبر الهاتف

. وأضافت تونجر أن الشرطة أطلقت في وقت سابق اليوم السبت خراطيم المياه لتفريق نشطاء البيئة الذين نظموا اعتصاما.

وقالت إن "المئات" من المتطوعين الذين يدفعهم التحدي، يستمرون في الوصول إلى الموقع لإظهار التضامن مع المتظاهرين.

وتستمر الاحتجاجات منذ يوم الاثنين ضد محاولات إزالة الغابات من قبل شركة طاقة تابعة للحكومة لاستيعاب عملية توسيع منجم فحم، ويقع الموقع في غابة أكبيلين في ولاية موجلا.

ويعتصم السكان المحليون ونشطاء البيئة، بمن فيهم أعضاء النقابات العمالية والسياسيون المعارضون، هناك منذ يوم الاثنين.

ويحذر نشطاء وخبراء من أن المشروع في أكبيلين سيدمر النظام البيئي لجميع البلدات المجاورة.

ويقول نشطاء، إن ثماني قرى على الأقل لم تعد قائمة حتى الآن بسبب محطات مماثلة تعمل بالفحم.

واضطر العديد من السكان المحليين إلى إخلاء قراهم بسبب المراحل السابقة من منجم أكبيلين المخطط له.