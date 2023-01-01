قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن موقفه الداعم للدولة ومؤسساتها الوطنية لا يعني غض الطرف عن معاناة المواطن.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «الرئيس نفسه يتحدث عن معاناة الناس، فماذا عن دور الإعلام والصحافة أو نواب الشعب؟.. المجتمع المصري محتاج اللي يطبطب عليه، طبطوا على الناس، الناس تعبانه وشقيانه».

وحذر من تغلغل جماعة الإخوان في المجتمع من خلال بث ونشر الشائعات والأكاذيب التي باتت تنتشر بطول الأرض وعرضها حسب وصفه، مطالبا المسئولين بدحض تلك الأكاذيب، قائلا: «أنا أتحدث خوفا على الكيان الوطني، انزلي يا حكومة للناس وشاهدي الواقع وشوفي الناس تئن إزاي شوفوا ناسنا اللي مش بتكح تراب لا بيكحوا دم، شوفي يا حكومة الناس اللي بتبات من غير عشاء».

ووصف «بكري» استمرار أزمة انقطاع الكهرباء بالأمر المحزن والمؤلم، موجها تساؤله إلى وزير الكهرباء قائلا: «أين الطاقة المتجددة يا سيادة الوزير؟ كان من المفترض أن تساهم بنسبة 23 %، أين هي الآن ؟ غير موجودة ليه! من حقنا كمواطنين أن نسأل عن السبب».