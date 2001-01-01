الخطوط الجوية الكويتية: تأخير في إقلاع وهبوط بعض الرحلات لأسباب فنية

قالت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، إن التأخير في إقلاع ووصول رحلات بعض طائراتها «خارج عن الإرادة ويرجع لأسباب فنية».

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نود التنويه لعملائنا الكرام، بأن التأخير الحاصل لبعض رحلات الإقلاع والوصول للخطوط الجوية الكويتية، خارج عن الإرادة ولأسباب فنية».

وأكدت الشركة في بيانها أن «جميع فرق العمل المعنية تعمل بكامل طاقاتها؛ لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بأقصى سرعة ممكنة»، قائلة إن «ذلك يأتي في إطار حرصها بالحفاظ على سلامة وأمن الركاب؛ التي تأتي ضمن أولوياتنا دائما».

ونبهت عملاءها بضرورة تحديث أرقام هواتفهم عن طريق موقع الكويتية الرسمي، وللتذاكر التي تم شرائها عن طريق وكلاء السفر (مكاتب السفريات)، حتى يكونوا على اطلاع دائم في حال حدوث تأخير للرحلات أو تغيير مواعيدها.

وناشدت العملاء «الاتصال على مركز خدمة العملاء ١٧١ من داخل دولة الكويت، وعلى الرقم ٠٠٩٦٥٢٤٣٤٥٠٠٥ داخلي ١٧١ من خارج دولة الكويت، أو التواصل من خلال خدمة الواتساب على الرقم ٠٠٩٦٥٢٢٢٠٠١٧١».