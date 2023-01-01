فوفانا: الإرهاق حرمنا من الفوز أمام الشباب

قال الإيفواري سيكو فوفانا لاعب النصر، إن الفريق لم يظهر بالصورة المطلوبة أمام الشباب نتيجة ضيق الوقت بعد العودة من اليابان وعدم الحصول على الراحة المطلوبة، بعد جولة خاض خلالها الفريق مباراتين كبيرتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان .

وحسم التعادل السلبي مباراة النصر والشباب في مستهل مشوار الفريقين بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وأضاف فوفانا أنه لم يحصل على الفترة الكافية للتدريب مع المجموعة، لكنه لمس تعاونًا كبيرًا من جانب زملائه، لافتًا إلى أن الأداء سيرتفع مع الوقت وزيادة الانسجام.

وأشاد فوفانا بجماهير النصر، معربًا عن سعادته بالظهور أمامها لأول مرة، مؤكدًا أنه سيعمل مع اللاعبين على تحقيق تطلعاتهم.