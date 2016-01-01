مديحة حمدي: النهضة المسرحية بحاجة إلى ميزانية كبيرة

علقت الفنانة مديحة حمدي، على اختيار اسم الفنان عادل إمام لدورة المهرجان القومي للمسرح، مؤكدة أنه اختيار موفق؛ لأنه أفنى حياته في الفن إلى جانب تنشيطه لحركة السياحة، من خلال استقطاب الجماهير العربية لمشاهدة أعماله.

وأضافت خلال تصريحات لقناة «الحياة»، مساء السبت، في افتتاح المهرجان القومي للمسرح، بدار الأوبرا، منذ قليل، أن النهضة المسرحية بحاجة إلى ميزانية أكبر، لأن معظم الفنانين المسرحيين يتعرضون لضغط كبير بسبب ضعف أجورهم من الأعمال المسرحية، الأمر الذي يجعلهم مقبلين بشكل أكبر على الأعمال التلفزيونية.

وذكرت أن هناك عددًا من النجوم عملت بالتلفزيون والسينما، من أجل الإنفاق على عملها أو مشاركتها في بعض الأعمال المسرحية، وذلك من منطلق حبهم وولعهم بالمسرح.

وبدأ حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، منذ قليل، في دورته السادسة عشرة، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، بدار الأوبرا المصرية.

وتشهد الدورة الحالية تكريم عدد من النجوم، أبرزهم؛ صلاح عبد الله ورياض الخولي وخالد الصاوي ورشدي الشامي ومحمد أبو داود وأحمد فؤاد سليم وأخرين من كبار النجوم.

يحيي الموسيقار العالمي الكبير هاني شنودة، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عدد من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ"ميدلي" من أعمال الفنان الكبير عادل إمام الذي تنطلق الدورة باسمه.