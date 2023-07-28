تدريبات خاصة لـ صلاح على التسديد في مران ليفربول

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، صورًا له خلال تسديدة بعض الكرات بمران الريدز، كنوع من المران الخاص الذي يتدرب عليه الدولي المصري لإصابة أهداف معينة من المرمى.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورتين، خلال تدربه على تسديدة الكرة في أقصى الزاوية من المرمى "عش الشيطان"، وهو ما نجح صلاح في تحقيقه بالفعل بإصابته للمنطقة المحددة، في مران الريدز بمعسكر ألمانيا.

وخاض محمد صلاح مباراتين مع ليفربول في معسكر ألمانيا أمام كارلشروهر والتي انتهت بفوز الريدز برباعية مقابل هدفين صنع منهم صلاح هدفًا، والتعادل أمام جرويترفورت برباعية لكل فريق، سجل منها صلاح أول أهدافه في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتوجهت بعثة ليفربول إلى سنغافورة لاستكمال معسكر الإعداد للموسم الجديد حيث سيلاقي ليستر سيتي، غدًا الأحد.