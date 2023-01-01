نائب وزير الدفاع الروسي: علاقاتنا مع مصر على أعلى مستوى

قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، إن العلاقات المصرية الروسية على أعلى مستوى بين البلدين، مشيرا إلى امتلاك مصر وروسيا تاريخا ممتدا من التعاون الوثيق في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والطاقة النووية منذ أيام الاتحاد السوفيتي، حيث يجمع البلدان أواصر صداقة قديمة.

وأضاف في تصريحات لقناة «Extra News»، اليوم السبت، أن القمة الروسية - الإفريقية؛ تعد استكمالا لمسيرة الاتحاد السوفيتي في التعاون مع دول إفريقيا، وقد بدأت هذه المسيرة خلال حقب الاستعمار، حيث ساعدت روسيا دول القارة على التحرر من الاستعمار.

ولفت إلى امتلاك روسيا عديد العلاقات مع دول القارة في مجالات التعاون العسكري، منوها بتنفيذ روسيا العديد من المشروعات الاقتصادية مع دول القارة السمراء؛ بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين على مستويات التعاون الزراعي والصناعي وأيضا التبادل التجاري، مشيرا إلى التزام روسيا بتنفيذ التزاماتها ووعودها اتجاه الآخرين.

وأفاد بتقديم روسيا المساعدات العسكرية لدول القارة، متمثلة في بناء وتطوير القوات المسلحة، بالإضافة إلى توريد المعدات العسكرية وتأهيل العسكريين الأفارقة في التخصصات كافة، لا سيما في ظل امتلاك روسيا بهذا المجال جميع الإمكانات.

وأكد أن روسيا ساعدت في الماضي دول القارة الإفريقية ولا تزال إلى اليوم، لا سيما فيما يتعلق بتوريد المواد الغذائية مجانا، مؤكدا حرصها على استمرار روسيا في تنفيذ التزاماتها إزاء صفقة الحبوب عبر المتوسط، لافتا في الوقت ذاته إلى مساعدة روسيا أكثر من 30 ألفا من الطلبة الأفارقة بالدراسة في الجامعات المدنية.