 النقل: تخفيف الأحمال داخل بعض المحطات والمكاتب الإدارية - بوابة الشروق
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النقل: تخفيف الأحمال داخل بعض المحطات والمكاتب الإدارية

ميساء فهمي
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 1:53 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 1:53 م

قالت مصادر بوزارة النقل، إنه يتم تطبيق قرار تخفيف الأحمال داخل المقار والمكاتب الإدارية لهيئات الوزارة المختلفة مثل مترو الأنفاق والسكة الحديد والهيئة القومية للأنفاق.

وأضافت المصادر لـ"الشروق"، أن التخفيف يكون داخل عدد من محطات المترو والسكة الحديد، من خلال تشغيل جزء من إنارة المحطة بما يساعد في توفير إنارة جيدة للركاب، وتخفيف درجة التكييف في المكاتب والمحطات للمعدل ٢٥ - ٢٦ درجة مئوية.

وذكرت المصادر، أن النسبة الأكبر من الطاقة الكهربائية يتم توجهيها لتشغيل المترو والسكك الحديد لضمان استمرارية تشغيلهم بنفس الكفاءة المعتادة وعدم تأثرهم بتخفيف الأحمال.


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