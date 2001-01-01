مهاجم الفتح المغربي يرفض الانضمام لبيراميدز

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كشفت تقارير صحفية مغربية عن رفض المهدي موهوب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الرباطي، الانتقال لصفوف بيراميدز، خلال الفترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع «le360» المغربي أن المهدي موهوب يفضل الانتقال لفريق الرجاء، رغم توصل إدارة ناديه إلى اتفاق مع نظرائهم بنادي بيراميدز يقضي بانتقال اللاعب لصفوف الفريق السماوي.

وأوضح أن اللاعب صاحب الـ20 عاما لا يرغب بمغادرة الدوري المغربي، ويفضل اللعب بصفوف الرجاء.

وكان اللاعب انضم في يناير الماضي للعب في صفوف فريق شباب السوالم الرياضي على سبيل الإعارة.

وأحرز المهدي موهوب 7 أهدف في الدوري المغربي خلال الموسم المنقضي احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب 375 ألف يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.