مجهولون يرفعون الصليب المعقوف فوق محطة سكة حديدية ألمانية

سرق مجهولون علما بألوان قوس قزح ورفعوا الصليب المعقوف (سواستيكا) المحظور مكانه، صباح اليوم، في محطة السكة الحديدية في نويبراندنبورج في شمال شرقي ألمانيا.

وأزالت الشرطة العلم الذي يحمل الرمز النازي بعد تلقي إخبارية ، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة، وأطلقت إدارة أمن الدولة تحقيقا في استخدام "أحد رموز المنظمات غير الدستورية".

وقال كريستيان بيجيل وزير داخلية ولاية ماكلينبورج فوربومرن التي تقع بها المدينة: "إن الصليب المعقوف يرمز إلى أسوأ الجرائم ضد الإنسانية التي انبعثت من الأراضي الألمانية، ولا يعتبر رفعه مخالفة إجرامية فحسب، بل وعملا غير إنساني وغير دستوري بصورة واضحة".

وأضاف: "أن من يرفعونه يضعون أنفسهم خارج مجتمعنا، ويريدون محاربة النظام الأساسي الديمقراطي الحر والتهكم على ضحايا الطغيان الاشتراكي القومي بطريقة لا يمكن التساهل معها".

يشار إلى أن المحطة عادة ما ترفع ثلاثة أعلام، من بينها علم الولاية وعلم قوس قزح كإشارة على التنوع والتسامح، إلا أن الأخير تمت سرقته واستبداله عدة مرات من قبل.