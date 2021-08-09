مانشستر سيتي يعلن تمديد تعاقد ناثان آكي حتى 2027

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت، تمديد تعاقده مع المدافع ناثان آكي حتى عام 2027 .

وكان من المفترض أن ينتهي عقد اللاعب الهولندي الدولي مع مانشستر سيتي في عام 2025 ، ولكن النادي مدد التعاقد لعامين آخرين ليظل آكيبذلك ضمن صفوف الفريق لأربعة مواسم مقبلة.

وكان آكي عنصرا أساسيا بالفريق تحت قيادة بيب جوارديولا خلال مشوار التتويج بالثلاثية الموسم الماضي، وقد شارك في 41 مباراة في كل المسابقات، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وقال آكي، البالغ من العمر 28 عاما :"هذا هو أفضل ناد في العالم، ليس لدي شك في ذلك. كوني لاعبا في مانشستر سيتي، هو أمر يجعلني فخورا للغاية في كل يوم."

وأضاف :"هذا نادي لكرة قدم ينتظر التميز في كل النواحي، وهو ما يمثل بيئة مثالية للتطور. هذا يدفعني للأمام ويجعلني أفضل."

وتابع :"أنا في مرحلة من مسيرتي أرغب خلالها في مواسلة التطور، ويمكنني تحقيق ذلك بالتأكيد هنا."

وأضاف آكي :"بيب (جوارديولا) أفضل مدير فني في كرة القدم – إنه عبقري وجعلني أرى اللعبة بشكل مختلف – لذلك فإن فرصة العمل معه لوقت أطول تشكل امتيازا حقيقيا. أنا ممتن للغاية له على كل شيء فعله لي، على المستوى الشخصي أو الاحترافي."

وكان آكي لاعب تشيلسي السابق قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بورنموث قبل ثلاثة أعوام.