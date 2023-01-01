بلجيكي يقتل والدته ويضع أجزاء من جثتها في ثلاجة

اعترف رجل في منتصف الثلاثينات بقتل والدته ووضع أجزاء من جسدها في ثلاجة عثر عليها في قناة شرق بلجيكا، حسبما أعلنت النيابة العامة.

وعثر على الثلاجة بمحتوياتها المروعة، ذراعان وساقان، الثلاثاء، في قناة قرب مدينة لييج، ما أدى إلى فتح تحقيق في جريمة قتل، وبعد ذلك اكتشف المحققون بقية جسد المرأة في حاوية قمامة ألقيت في نهر قريب، وفق وكالة «فرانس برس».

وساعد وشم على صدر الجثة في تحديد أنها تعود إلى امرأة في السبعينيات من العمر، وفق ما أوضحت متحدثة باسم النيابة العامة في لييج.

وأوقف ابنها المولود في العام 1988 قبل فجر الخميس، في فندق قريب من مطار بروكسل، وصرحت المتحدثة كاترين كولينيون، بأنه كان يستعد على ما يبدو للسفر إلى كوريا الجنوبية.

وقالت إنه خلال استجوابه من قبل الشرطة اعترف الرجل بفعلته، وأمر قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام إليه واحتجازه.

وتشير عناصر التحقيق الأولى، إلى أن الأم وابنها كانا يتشاجران باستمرار بعد عودته للعيش معها عقب جائحة كورونا.

واعترف المشتبه به لأحد الأشخاص في محيطه بارتكابه جريمة قتل، وتشارك الأخير هذه المعلومات مع شخص آخر كان من أخطر الشرطة بها.