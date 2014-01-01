وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 - 2023 في يومها الأول، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 8917 طالبا وطالبة الامتحان التحريري في 19 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.



وقال وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 19 لجنة، في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم، والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.