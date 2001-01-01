فيرستابن يفوز بسباق السرعة البلجيكي لفورمولا- 1

أحرز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، المركز الأول خلال سباق السرعة على هامش سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1.

وتفوق فيرستابن، بطل العالم في الموسمين الأخيرين، على أوسكار بياستري سائق مكلاري بفارق 011ر0 ثانية مسجلا أسرع لفة في دقيقة واحدة و056ر49 ثانية على مضمار سبا فرانكورشان البالغ طوله 004ر7 كم.

وجاء ثنائي فريق فيراري المكون من كارلوس ساينز وتشارلز لوكلير في المركزين الثالث والرابع.

وتأخر سباق السرعة اليوم السبت بحوالي 35 دقيقة بسبب الأمطار الغزيرة.

وجرى رفع العلم الأحمر خلال الجزء الثاني من سباق السرعة بعد اصطدام لانس سترول سائق أستون مارتين بالحواجز، حيث دفع ثمن الاستعانة بالإطارات الجافة على مضمار ليس جافا بشكل كامل، وهو نفس الأمر الذي أدى لخروج زميله فيرناندو ألونسو في يوم عيد ميلاده الثاني والأربعين.

وفاز ريد بول المهيمن على فئة الفرق (الصانعين) في بطولة العالم، بجميع سباقات السرعة الثلاثة التي جرت حتى الآن في الموسم الحالي، إذ توج سيرخيو بيريز بالسباق الأول ثم فاز فيرستابن بالسباقين الثاني والثالث.

وسجل ريد بول رقما قياسيا بفوزه بـ12 سباق جائزة كبرى على التوالي من بينها 11 سباقا في الموسم الحالي.

وفاز فيرستابن بتسعة سباقات حتى الآن من بينها أول سبعة سباقات في الموسم، ليتصدر الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 110 نقاط عن زميله بيريز.