استشاري طب نفسي: ارتفاع نسبة الجريمة والعنف في الأيام شديدة الحرارة

قالت الدكتورة أمنية العزازي، استشاري الطب النفسي، إن أي تغيرات في البيئة المحيطة بالإنسان؛ تؤثر على حالته النفسية وأدائه الذهني.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار»، عبر شاشة قناة «النهار» مساء الجمعة، أن التغيرات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة؛ تؤثر على السلوك الإنساني «الفعل- رد الفعل»، إلى جانب أداء الوظائف المعرفية المتمثلة في استخدام الذكاء، والتخطيط، والخبرات السابقة، والذاكرة.

وأوضحت أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى مرور الإنسان بحالة من التوتر وشد الأعصاب، مشيرة إلى أن تأثيراتها الفسيولوجية تؤثر على وظائف الجسم حيث تتسبب في الإصابة بحالة من عدم قدرة على اتخاذ القرارات الصائبة.

وذكرت أن كثيرا من الدراسات التي أجريت لمعرفة تأثيرات ارتفاعات درجات الحرارة على السلوك البشري؛ تفيد بارتفاع نسبة الجريمة خلال أشهر الصيف، لا سيما في الأيام شديدة الحرارة؛ نتيجة فقدان التحكم في ردود الفعل.

وعلى الصعيد الوظيفي، فإن دراسات قياس أداء العمل وإنتاجية البشر خلال أوقات الحرارة الشديدة؛ رصدت انخفاض الإنتاجية إلى حد كبير قياسا بفترات الحرارة المعتدلة، فضلا عن ارتفاع معدلات العنف، إلى جانب انخفاض الرغبة بالتواصل والتفاهم والتعاون مع الآخر.

وأكدت أنه لا توجد حلول سحرية لمعالجة التأثيرات النفسية لارتفاع معدلات درجات الحرارة، موضحة أن الحل يكمن في الإدراك المسبق لتلك التأثيرات، ومن ثم التمرن على تجنب حدوثها والتحكم في الفعل من خلال باب الوعي بالأشياء.