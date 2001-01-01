التصويت على إسقاط حصانة برلماني موريتاني معارض إثر مداخلة مثيرة للجدل

صوت البرلمان الموريتاني، مساء اليوم السبت، خلال جلسة عامة على إسقاط حصانة النائب المعارض محمد بوبا ولد الشيخ محمد فاصل بطلب من الحكومة إثر مداخلة مثيرة للجدل وصفتها الموالاة والحزب الحاكم بالمسيئة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وصوت على إسقاط الحصانة 128 نائبا وامتنع ستة عن التصويت فيما قاطع جلسة التصويت نواب المعارضة رفضا لإسقاط حصانة زميلهم.

وجاء نزع الحصانة بطلب من وزير العدل بعد أن اعتبر النائب أن الدولة والموالاة لم يتحركا عندما تمت الإساءة للرسول الكريم بينما يتدافعوا ويتحركوا عندما يسيء أحدهم ولو افتراضيا لرئيس الجمهورية وللوزراء.

ويفتح نزع الحصانة الباب واسعا أمام مقاضاة عضو البرلمان وسجنه وطرده من البرلمان بموجب مقتضيات قانون الرموز المثير للجدل الذي يحمي رئيس الجمهورية والقادة الكبار المدنيين والعسكريين من النقد اللاذع أو المساس بحرمتهم أثناء عملهم ومن النيل من شرفهم وكرامتهم والتعريض بحياتهم الخاصة.