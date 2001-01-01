أصدرت محكمة إيرانية حكما، بمنع مزاولة أي نشاط صحفي لمدة عام على رئيس تحرير صحيفة «اعتماد» بسبب تغطيته للاحتجاجات المرتبطة بوفاة الشابة، مهسا أميني، العام الماضي، حسبما أفادت الصحيفة، اليوم السبت.

وقالت الصحيفة الإصلاحية إن الصحفي بهروز بهزادي، وُجّهت إليه تهمة «نشر محتوى كاذب»، بعدما رفع فرع تابع للحرس الثوري شكوى في هذا الإطار، وفق وكالة فرانس برس.

ووفق المصدر ذاته، تتعلّق الشكوى بمقالات نشرتها الصحيفة عن خطف عالِم في أكتوبر، وعن المنع من المزاولة واعتقال فنانين ساندوا الحركة الاحتجاجية التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية المنحدرة من أصول كردية.

وبحسب «اعتماد»، حكمت محكمة على الصحفي البالغ من العمر 70 عاما، بوقف أنشطته المهنية لمدة عام.

وشهدت إيران احتجاجات غير مسبوقة على مدى أشهر، اندلعت إثر وفاة أميني في سبتمبر 2022، بعدما تم توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وقُتل المئات، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن. كما تم اعتقال آلاف المتظاهرين الذين اتهمتهم السلطات بالمشاركة في "أعمال شغب" أجّجتها دول غربية، وإسرائيل العدو اللدود لإيران.

وقدّرت صحيفة «اعتماد» في يناير، أن عدد الصحفيين الذين تم توقيفهم منذ بداية الاحتجاجات في البلاد، يبلغ 79 صحفيا.