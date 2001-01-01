 بكين وباريس توافقان على العمل المشترك بشأن مستحضرات التجميل الفرنسية في الصين - بوابة الشروق
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بكين وباريس توافقان على العمل المشترك بشأن مستحضرات التجميل الفرنسية في الصين

د ب ا
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 5:16 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 5:16 م

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إن بلاده والصين سوف تتصديان معا للمخاوف بشأن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموردي مستحضرات التجميل في الصين.

وأعرب لومير في إحاطة صحفية في بكين خلال حوار اقتصادي صيني فرنسي، عن أمله في أن يتمكن الجانبان من التوصل لسبل للتعاطي مع قواعد السلامة والملكية الفكرية بحلول نهاية 2023.

وقال نائب رئيس الوزراء الصيني ليفينج، في الإحاطة الصحفية، إن البلدين سوف ينشآن مجموعة عمل بشأن قواعد مستحضرات التجميل والدخول للسوق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشجع لومير على المزيد من الاستثمار الصيني في السيارات الكهربائية وصناعات البطاريات والطاقة المتجددة في فرنسا.

ويعتزم الوزير زيارة شركة "بي واي دي" في شينزين خلال زيارته للصين.

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