هولندا تستعد لقطر سفينة شحن سيارات بعيدا عن الساحل

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بدأت خدمات الطوارئ الهولندية اليوم السبت، الاستعدادات لقطر سفينة شحن سيارات مشتعلة فيها النيران بعيدا عن خط الساحل الشمالي للبلاد الذى يتسم بحساسية بيئية خاصة.

وأعلن متحدث باسم هيئة المسطحات المائية في لاهاي، أن سفينة الشحن فريمنتال هاواي سوف يتم تحريكها شرقا صوب جزيرة شيرمونيكوج.

وقالت عمدة شيرمونيكوج أنيكه فان جينت في تغريدة "نطلع على مايرد من معلومات ونحبس أنفاسنا"، وذلك في الوقت يتزايد فيه القلق بأن العملية قد تعرض للخطر الجزيرة.

غير أنها أضافت أن السلطات قد أعطت تأكيدات بان النقل سوف يتم تنفيذه بشكل جيد.

وقالت السلطات، إن السفينة مستقرة ومن غير المتوقع حدوث تداعيات سلبية بالنسبة للجزر ومحمية فادين سي الطبيعة على الجانب الأخر من الجزر.

وكانت السفينة التي ترفع علم بنما في طريها من بريميرهافين في ألمانيا إلى سنغافورة عندما اشتعلت فيها النيران في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضي قبالة جزيرة اميلاند المجاورة.

وتوفي شخص خلال إجلاء طاقم السفنية.

وتكهن خبير بأن النيران بدأت من بطارية إحدى السيارات الكهربائية الـ500 على ظهر السفينة، ولكن لم يتم تأكيد ذلك.