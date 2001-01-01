الكرملين: بوتين والزعماء الأفارقة يجهزون بيانا مشتركا بشأن أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعماء الأفارقة يسعون لإصدار بيان مشترك بشأن أوكرانيا، عقب اجتماعهم في سانت بطرسبرج.



وأضاف بيسكوف للصحفيين: "يجري إعداد بيان مشترك مقتضب عقب الاجتماع. سيصدر حين يتم الاتفاق عليه"، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.



وقال بيسكوف إنه من المتوقع أن يتحدث بوتين مع الصحفيين في وقت لاحق، اليوم السبت، وأوضح: "إذا سمح الوقت، سيتحدث الرئيس مع صحفيينا".



واختتمت، مساء أمس الجمعة، في سان بطرسبورج، أعمال قمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة، وشارك في القمة العديد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.