بابا الفاتيكان يتوجه إلى مرسيليا لحضور فعالية دينية في نهاية سبتمبر

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يعتزم بابا الفاتيكان فرنسيس الأول التوجه إلى مرسيليا، لمدة يومين، من أجل اجتماع مسكوني وحوار بين الأديان لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقال متحدث باسم الحبر الأعظم اليوم السبت، إن رئيس الكنيسة الكاثوليكية سوف يتوجه إلى المدينة الساحلية الواقعة بجنوب فرنسا من 22 إلى 23 سبتمبر.

وكان هناك تكهنات بالفعل بشأن مشاركة الحبر الأعظم في الفعالية المعروفة باسم اجتماعات البحر الأبيض المتوسط. والآن أعلن الفاتيكان المشاركة رسميا.

ويعد الاجتماع فعالية تجمع تحت مظلتها الشباب من كل الديانات بالأساقفة والحركات من الدول المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط.