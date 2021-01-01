 التشيك ترفض السماح للاعبة تنس روسية دخول البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التشيك ترفض السماح للاعبة تنس روسية دخول البلاد

د ب أ
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 3:20 ص | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 3:20 ص

ذكرت تقارير إعلامية، أن التشيك رفضت دخول لاعبة تنس روسية إلى البلاد للمشاركة في بطولة تابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، بعد أسبوع من قيام بولندا بنفس الأمر.

وأضافت وكالة الأنباء التشيكية، مساء الجمعة، أن اللاعبة، التي لم يتم الإعلان عن هويتها ، تم إيقافها فور الوصول لمطار براغ وغادرت مرة أخرى.

وتقام بطولة براغ الدولية الأسبوع المقبل، وذكرت السلطات التشيكية إن اللاعبات من روسيا وبيلاروس لن يتم السماح لهن بدخول البلاد

. وقال ميروسلاف مالي مدير البطولة لوكالة الأنباء التشيكية، إنه يتوقع أن اللاعبات من روسيا وبيلاروس المقيدات بالفعل لن يقمن بتلك الرحلة عقب عدم السماح لهذه اللاعبة بالدخول.

في الأسبوع الماضي، رفضت بولندا منح الروسية فيرا زفوناريفا حق الدخول للعب في بطولة بوارسو.

وتتعامل بولندا والتشيك بقسوة في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا ولا تسمحا للرياضيين من روسيا وحليفتها بيلاروس بالدخول إلى البلاد.


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