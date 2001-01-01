 مياه الغربية تستضيف ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية الصرف الصناعي - بوابة الشروق
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مياه الغربية تستضيف ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية الصرف الصناعي

علاء شبل
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 5:42 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 5:42 م
نظمت ‏إدارة دعم النزاهة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية الصرف الصناعي.

وجاء ذلك بمشاركة ‏إدارات الصرف الصناعي ودعم النزاهة بعدد من الشركات الشقيقة (الغربية- الدقهلية–‏القليوبية– البحيرة– الجيزة– الشرقية). ‏

وتهدف الورشة، إلى توحيد إجراءات العمل بإدارات الصرف الصناعي للشركات المشاركة، وتحليل المخاطر وإعداد إجراءات دعم نزاهة لسد جميع ثغرات الفساد المحتملة ضمن ‏الإجراءات مع الالتزام بعدد من مؤشرات القياس لضمان متابعة مستوى الأداء بما يعكس ‏تقديم خدمة متميزة وتطوير آليات ومنهجية العمل.‏

وتم توعية جميع المشاركين بأهمية دعم النزاهة والالتزام بآليات الحوكمة الرشيدة ‏وتطبيق مبادئ دعم النزاهة (الشفافية– المسائلة– المشاركة– محاربة الفساد)، بالإضافة ‏إلى تطبيق منهجية تحليل المخاطر للوصول إلى إجراءات دعم النزاهة وتحقيق أهداف ‏الورشة.‏


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