مياه الغربية تستضيف ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية الصرف الصناعي

نظمت إدارة دعم النزاهة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية الصرف الصناعي.
وجاء ذلك بمشاركة إدارات الصرف الصناعي ودعم النزاهة بعدد من الشركات الشقيقة (الغربية- الدقهلية–القليوبية– البحيرة– الجيزة– الشرقية).
وتهدف الورشة، إلى توحيد إجراءات العمل بإدارات الصرف الصناعي للشركات المشاركة، وتحليل المخاطر وإعداد إجراءات دعم نزاهة لسد جميع ثغرات الفساد المحتملة ضمن الإجراءات مع الالتزام بعدد من مؤشرات القياس لضمان متابعة مستوى الأداء بما يعكس تقديم خدمة متميزة وتطوير آليات ومنهجية العمل.
وتم توعية جميع المشاركين بأهمية دعم النزاهة والالتزام بآليات الحوكمة الرشيدة وتطبيق مبادئ دعم النزاهة (الشفافية– المسائلة– المشاركة– محاربة الفساد)، بالإضافة إلى تطبيق منهجية تحليل المخاطر للوصول إلى إجراءات دعم النزاهة وتحقيق أهداف الورشة.