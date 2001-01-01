مياه الغربية تستضيف ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية الصرف الصناعي

نظمت ‏إدارة دعم النزاهة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ورشة عمل لتحليل مخاطر عملية الصرف الصناعي.



وجاء ذلك بمشاركة ‏إدارات الصرف الصناعي ودعم النزاهة بعدد من الشركات الشقيقة (الغربية- الدقهلية–‏القليوبية– البحيرة– الجيزة– الشرقية). ‏



وتهدف الورشة، إلى توحيد إجراءات العمل بإدارات الصرف الصناعي للشركات المشاركة، وتحليل المخاطر وإعداد إجراءات دعم نزاهة لسد جميع ثغرات الفساد المحتملة ضمن ‏الإجراءات مع الالتزام بعدد من مؤشرات القياس لضمان متابعة مستوى الأداء بما يعكس ‏تقديم خدمة متميزة وتطوير آليات ومنهجية العمل.‏



وتم توعية جميع المشاركين بأهمية دعم النزاهة والالتزام بآليات الحوكمة الرشيدة ‏وتطبيق مبادئ دعم النزاهة (الشفافية– المسائلة– المشاركة– محاربة الفساد)، بالإضافة ‏إلى تطبيق منهجية تحليل المخاطر للوصول إلى إجراءات دعم النزاهة وتحقيق أهداف ‏الورشة.‏





