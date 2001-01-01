أعلنت متاحف قطر، اليوم، عن إطلاق عدد من الفعاليات والأنشطة خلال شهر أغسطس المقبل، من خلال تقديم سلسلة من الأنشطة المجانية الجديدة في العديد من متاحفها، بما في ذلك "متحف قطر الوطني، مطافئ: مقر الفنانين، ومتحف الفن الإسلامي، و3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي، ومتحف: المتحف العربي للفن الحديث".

وستقدم "مطافئ: مقر الفنانين" في كل أسبوع من شهر أغسطس سلسلة من ورش العمل للشباب والأطفال، تتناول مواضيع مختلفة تشمل "الطباعة الحريرية، والرسوم التوضيحية لكتب الأطفال، وفن الرزن، والتصوير الفوتوغرافي التناظري".

ويقدم متحف قطر الوطني جولة خاصة للمكفوفين وضعاف البصر بصحبة مرشدين، وورش عمل حول المهارات المختلفة لليافعين والشباب ، بالإضافة إلى جولة تفاعلية للعائلات.

ويستضيف متحف الفن الإسلامي ورش عمل خلال شهر أغسطس، تلبي احتياجات كل من العائلات وأطفالهم وللكبار كذلك، مما يضمن تجربة شاملة للجميع، منها ورشة " يوم الأسرة - الأنماط الهندسية" ، ورشة " يوم الشباب – ألغاز وألعاب المكتبة "، ورشة " التحف المغولية " ، بالإضافة إلى "نادي كوكب الأطفال – ابن أوى الأزرق ".

أما 3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي سيقدم مبادرات تهدف إلى إشراك الأطفال واليافعين في تجربة إجازة صيفية ممتعة، مثل مبادرة "مصنع 3-2-1 للمرح والرياضات الصيفية " مبادرة "وقت الحكاية: الطريق إلى الجزيرة" ، كما يقوم المتحف أيضا بتنظيم جولات للعائلات والمدارس بصحبة مرشدين في متحف قطر الأولمبي والرياضي.

ويواصل متحف: المتحف العربي للفن الحديث استضافة الجولات بصحبة مرشدين وورش العمل الفنية خلال شهر أغسطس، بالإضافة إلى ليلة الجامعات وهي حصريه لطلبة الجامعات في قطر لزيارة واستكشاف جميع الموارد التي يقدمها المتحف، بالإضافة إلى دروس الفن مع الفنان اسماعيل عزام، أما الأطفال مدعوون لاستكشاف قدراتهم الفنية وتعلم تقنيات فنية مختلفة في ورش العمل الفنية الصيفية في المتحف.