انتهاء حملات الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتهاء المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة الخميس الماضي، والتي كانت قد بدأت 8 يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة صور التعديات ضمن توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود الدولة مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وكشف المحافظ، "بحسب التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة"، عن أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على مدار تلك المرحلة بلغ 289 حالة منها (198حالة على 34 ألفا و233 مترا + 91 حالة على 3 أفدنة و20 قيراطا).

وخلال المرحلة الثانية، جرت إزالة 375 حالة، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه خلال الموجة الـ21 بمراحلها الثلاث إلى 1066 تعديا "مباني وزراعات" على مستوى مراكز ومدن المحافظة (خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو).

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ21 من حملات الإزالة، بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل حتى 19 مايو 2023"، وأعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو.

واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 يوليو الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر.