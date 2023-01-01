نصح أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، بفصل قاطع الأتوماتيك الرئيسي من اللوحة العمومية للكهرباء عند حدوث انقطاع التيار، وذلك عوضا عن نزع الفيش؛ حفاظا على الأجهزة الكهربائية.

ووجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» عبر القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري مساء الجمعة، برفع القاطع الأتوماتيك بعد عودة التيار بفترة تتراوح بين خمسة إلى عشر دقائق، موضحا أن وسيلة نزع جميع فيش الأجهزة الكهرباء قد يستتبعها نسيان أو إهمال إحداها.

وشدد على ضرورة مراجعة دائرة الشبكة الكهربائية في المنزل من خلال الاستعانة بالفنيين؛ لمعرفة قدرة تحمل الدائرة الكهربائية لمعدلات أحمال الأجهزة المنزلية، تجنبا من حدوث الحرائق، معقبا: «مينفعش يكون عندي تكييف وشغال على سلك 2 أو 3 مل».

وأكد أن جميع الأجهزة بلا استثناء تتأثر بالتيار العالي، موضحا أن الأجهزة التي تحتوي على وحدات المعالجة المركزية «البوردة» أكثر عرضة للتلف من غيرها.

وتابع: «نصيحتي هي فصل سكينة الكهرباء الأساسية وبعد ساعة ونصف يتم رفعها مرة تانية، أو فصل كل القواطع واترك قاطعا واحدا به لمبة؛ علشان تعرف موعد عودة التيار».