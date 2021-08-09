 مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مدينة بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في مدينة بيت لحم


نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 12:05 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 12:05 م
اعتدى مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن عشرات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على فلسطيني وزوجته، بعد مهاجمهة منزلهما، والاعتداء كذلك بالضرب على مزارعين فلسطينيين في المنطقة تصدوا لاقتحامات المستوطنين.

من جهته، أشار نادي الأسير الفلسطيني، إلى اعتقال قوات الاحتلال، فلسطيني، وسط مدينة بيت لحم، بعد اقتحام منزله، والعبث بمحتوياته.

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