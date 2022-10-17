فرنسا تقرر تعليق مساعدتها المخصصة للتنمية ودعمها للموازنة في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم السبت، عن تعليق باريس مساعدتها المخصصة للتنمية ودعمها للموازنة في النيجر.

وطالبت انقلابيي النيجر بالرجوع إلى النظام الدستوري وعودة الرئيس المنتخب، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وفي وقت سابق، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعا دفاعيا بشأن الانقلاب في النيجر، حسبما أعلن الإليزيه، الجمعة.

وكان ماكرون دان بـ«أشد العبارات» الانقلاب العسكري على رئيس النيجر محمد بازوم الأربعاء. ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، نحو 1500 جندي في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

من جانبها، تواصل الأمم المتحدة عملياتها الإنسانية في النيجر، على الرغم من تعليق المساعدات جوا في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم، حسبما أكدت منسقة البرنامج الأممي الإنمائي في هذا البلد الواقع بمنطقة الساحل.

وكان أحد المتحدثين باسم الأمم المتحدة قال الخميس، إن العمليات الإنسانية «علقت» في النيجر؛ بسبب الانقلاب العسكري.

لكنّ نيكول كواسي، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في النيجر، شددت الجمعة على أن عمليات الإغاثة والتنمية وحفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة «مستمرة».

وأوضحت: «ما علّقناه هو الرحلات الجوية لتوصيل المساعدات الإنسانية موقتا، فقط بسبب إغلاق المجال الجوي النيجري نظرا إلى إغلاق الحدود».

وأضافت كواسي للصحافة عبر فيديو صُوّر في نيامي وبُثّ في نيويورك: «نحن ملتزمون مواصلة عملنا العملياتي على الأرض نظرا إلى الوضع».

من جهته قال جان نويل جانتيل، مدير برنامج الأغذية العالمي في النيجر، الجمعة إن «الاستجابة الإنسانية مستمرة على الأرض ولم تتوقف أبدا».