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حظرت السلطة القضائية الإيرانية رئيس تحرير صحيفة تنتقد الحكومة من العمل سنة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "اعتماد" اليوم السبت.

وأصدرت الحكم محكمة في طهران ضد رئيس التحرير بهروز بهزاد، بسبب مقالات نشرت في صحيفة "اعتماد" خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت في الخريف، بسبب وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجاز الشرطة لها.

وظلت الاحتجاجات محتدمة لشهور ضد القيادة الدينية والسياسية الإيرانية، في اختبار عسير لسلطات البلاد.

ولحق القمع القضائي أيضا بالصحفيين المنتقدين للنظام الذين غطوا المظاهرات، حيث تم حبس حوالي 100 منهم، بحسب لجنة حماية الصحفيين بنيويورك. وتم الإفراج عن معظمهم منذ ذلك الحين بكفالة.