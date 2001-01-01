الحوثيون: سلطنة عمان سهلت التوصل إلى اتفاق تفريغ خزان صافر

قالت جماعة أنصار الله الحوثية ، اليوم السبت، إن سلطنة عمان، سهلت التوصل إلى اتفاق بشأن تفريغ خزان صافر النفطي قبالة السواحل الغربية لليمن.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، في حسابه على تويتر، أنه "تزامنا مع تفريغ سفينة صافر نعبر عن شكرنا وتقديرنا لجهود سلطنة عمان".

وأشار إلى أن السلطنة "قدمت تسهيلات ودعما للتوصل لاتفاق على تبديل سفينة صافر وتفريغها إلى السفينة الجديدة".

وبدأت الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، عملية تفريغ أكثر من 1ر1 مليون برميل نفط من خزان صافر النفطي إلى سفينة بديلة، وسط ترحيب واسع من دول ومنظمات عديدة.

وفي اليوم ذاته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أن عملية تفريغ النفط من خزان صافر من المتوقع أن تستغرق 19 يوما.

فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بدء عملية نقل النفط من سفينة صافر بأنه "خطوة حاسمة في سبيل تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل".

وقال جوتيريش في رسالة مصورة: "لقد بدأت الأمم المتحدة عملية لنزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم.. تجري الآن جهود إنقاذ بحرية معقدة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب".

ويتم تنفيذ عملية نقل النفط من قبل شركة الإنقاذ "سميت"، بمشاركة عشرات من الخبراء الآخرين، بما في ذلك خبراء في التسرب النفطي البحري، ومحامين بحريين، ووسطاء التأمين، ووسطاء السفن.