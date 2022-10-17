فلسطين تطالب بوضع إيتمار بن غفير على قوائم الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداءات وجرائم المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المسلحة ضد شعب فلسطين وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، كما حدث في عدة بلدات وقرى، وإحراق محاصيل زراعية.

وطالبت الخارجية في بيان صحفي، نشرته وكالة «وفا»، اليوم السبت، المجتمع الدولي بالتحلي بشجاعة وجرأة دولية متسقة مع مبادئ القانون الدولي، للضغط على سلطات الاحتلال لتفكيك جماعات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة، وتجفيف مصادر تمويلها، والكف عن الخوف والتردد خشية من ردود الفعل الإسرائيلية.

وحذرت من إرهاب المستوطنين الذي دعمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة في عموم الضفة الغربية المحتلة، واتساع اعتداءاتهم.

وأكدت أن الجماعات الاستيطانية المسلحة موجودة وقائمة، وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والآن من وزراء في حكومة نتنياهو، ويعلنون ذلك بوضوح، وذلك هو نتيجة مباشرة لإرهاب الدولة المنظم.

وطالبت الخارجية بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وسموتريتش، وأذرع الاحتلال و«الأبرتهايد» على قوائم الإرهاب.