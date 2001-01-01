كشفت نقابة الصيادلة العراقية، عن حقيقة انتشار مادة في دواء للبرد؛ تؤدي إلى تلف العديد من أعضاء الجسم وتقود إلى الوفاة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، كانت تقارير إخبارية قد انتشرت مؤخرا حول انتشار مادة «داي اثيلين غلايكول» داخل دواء لمعالجة حالات البرد، والتي تسبب موتاً مفاجئاً لدى البشر.

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية عن نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، اليوم السبت، قوله: «مادة الداي اثيلين غلايكول ممنوعة من العراق منذ نحو 25 عاماً، ولا تقبل هذه المادة كمادة حافظة تضاف الى بعض الأشربة».

وأضاف: «هذه المادة تؤثر على الكبد وتتسبب في حموضة الدم، وتؤدي الى تلف وتوقف الكلى ثم الوفاة، وليس غريباً على أي إنسان عديم الضمير أن يدخل هذه المادة إلى العراق بصورة غير مشروعة من أي مكان».

مع ذلك، أكد نقيب الصيادلة عدم تسجيل «أي نتيجة للمادة المذكورة في العراق»، إلا أنه استدرك بالقول: «ربما تكون هنالك وفيات، لكن الطب الشرعي لم يثبت لنا هذا الموضوع أو حدوث وفيات بشكل كبير، ووجود هذه المادة في اي مستحضر صيدلاني جريمة».

وشدد الهيتي على أن «الأدوية التي تدخل إلى العراق هي فقط المفحوصة في الرقابة الدوائية والمستوردة بشكل رسمي، ويوجد باركوود على هذه الأدوية يحدد هذا الموضوع».

وكانت تقارير قد انتشرت في العراق مؤخرا، تفيد بانتشار دواء هندي لعلاج حالات البرد لدى الأطفال «ملوث بمواد كيميائية سامة»، تسمى «غلايكول الإثيلين»، كانت قد أدت لحالات وفاة جماعية لأطفال العام الماضي في غامبيا وأوزبكستان العام الماضي.