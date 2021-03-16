البنك الدولي: الأردن هو البلد الوحيد الذي انخفض في مستوى شريحة الدخل في 2022 بسبب زيادة السكان

كان الأردن هو البلد الوحيد الذي شهد تخفيضا لمستواه في شرائح دخل البنك الدولي لعام 2022، بسبب الزيادة السكانية، وفق نشرة البنك الأسبوعية اليوم.

وتصنف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم إلى 4 مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من يوليو سنويا، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.

وانتقلت كل من غيانا وساموا الأمريكية هذا العام من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى شريحة البلدان مرتفعة الدخل. وترجع الزيادة الكبيرة في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في غيانا إلى زيادة حجم إنتاج النفط والغاز الذي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2022.

كما ارتفعت الزيادة الاسمية بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، وعلى الرغم من الزيادات القوية في تدفقات الدخل الأولي إلى الخارج، فقد قفز إجمالي الدخل القومي الاسمي في غيانا بنسبة 86.2%، مما أدى إلى زيادة بنسبة 60% في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

وفي ساموا الأمريكية، كانت الزيادة في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في عام 2022 راجعة أساساً إلى خفض كبير (-18.3%) في التقديرات السكانية التي أجرتها شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، مما يعكس بيانات جديدة متاحة من تعداد عام 2020.

وكان نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي حسب طريقة أطلس لكل من السلفادور وإندونيسيا والضفة الغربية وقطاع غزة قريباً جداً من حدود الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل في عام 2021، وكان النمو المتواضع في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 كافياً لوضع هذه الاقتصادات ضمن هذه الشريحة.

وشهد اقتصاد السلفادور نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6%، في حين واصلت إندونيسيا تعافيها القوي فيما بعد جائحة كورونا ليرتفع إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي بنسبة 5.3%. وفي أعقاب النمو القوي فيما بعد الجائحة في عام 2021 (7.9%)، كان النمو بنسبة 3.9% في عام 2022 كافياً لكي تجتاز الضفة الغربية وقطاع غزة حد الالتحاق بالشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.