الداخلية تنظم دورتين تدريبيتين حول القانون الدولى ودور الصليب الأحمر في مناطق النزاع

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نظمت أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية، دورتين تدريبيتين بعنوان "القانون الدولى الإنسانى ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مناطق النزاع"، واللتين عقدتا خلال يومى 24-25 يوليو 2023 بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة عدد من ضباط الوزارة.

واستهدفت الدورة تدريب الكوادر المرشحة للمشاركة فى مهام حفظ السلام وتوعيتهم بالدور الهام الذى تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مناطق النزاعات وتطبيق القانون الدولى الإنسانى وأهميته فى حماية المدنيين وخاصة الفئات الضعيفة.

كما شهدت الدورتين التدريبيتين محاضرات متخصصة حول القانون الدولى الإنسانى ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى تطبيقه بمناطق النزاع وكذا مبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة وقد نفذ البرنامج التدريبى نخبة من خبراء المنظمة الدولية بالتعاون مع المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام حيث تعتبر تلك الموضوعات من الجوانب الهامة فى إعداد وتدريب حفظة السلام لأداء دورهم بفعالية أثناء المشاركة فى مهام حفظ السلام.

وقد وجه مسئولو اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشكر لوزارة الداخلية على التعاون المستمر فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المستمر بين أكاديمية الشرطة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والذى يشمل عدة مجالات تدريبية منها المتعلق بالقانون الدولى الإنسانى.