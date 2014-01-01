ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، أكثر من 13 ألف مخالف، خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو الجاري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم السبت، إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ 13308 مخالفين، منهم 7725 مخالفًا لنظام الإقامة، و3427 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2156 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 572 شخصًا، 62% منهم يمنيو الجنسية، و37% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 58 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط تسعة متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 36953 وافداً مخالفًا، منهم 30660 رجلاً، و6293 امرأة، فيما تمت إحالة 30701 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2155 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10205 مخالفين.

وأكدت الداخلية السعودية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.