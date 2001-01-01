 وزيرة باكستانية: تأجيل تجمع لحزب الرابطة الإسلامية بسبب سوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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وزيرة باكستانية: تأجيل تجمع لحزب الرابطة الإسلامية بسبب سوء الأحوال الجوية

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 10:33 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 10:33 م

قالت وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية مريم أورنجزيب، اليوم السبت، إن تجمعًا عامًا لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف كان مقررا عقده غدا الأحد فى مدينة خاديان قد تأجل بسبب سوء الأحوال الجوية فى باكستان.

ونقلت اليوم وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن الوزيرة قولها فى تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى إن التجمع الذى كان من المقرر عقده غدا الأحد قد تأجل إلى السبت الموافق الخامس من أغسطس.

وأضافت الوزيرة أن رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف سيلقي كلمة أمام التجمع العام في مدينة خاديان بعد افتتاحه لأحد مشروعات الطرق الكبرى.

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